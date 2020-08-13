Как отключить wp-sitemap.xml в WordPress

В недавнем обзоре WordPress 5.5, который вышел буквально на днях, мы упомянули о добавленной в ядро CMS карте сайта. Функция, безусловно, полезная, но больше для новых проектов на WordPress. Что касается ранее созданных сайтов, то вряд ли они обходились без карты сайта. Если у вас уже есть заботливо составленная карта вашего сайта, возможно, вы захотите отключить wp-sitemap.xml, который теперь будет создавать WordPress.

Первым делом стоит сказать, что wp-sitemap.xml создаётся не всегда. Для его создания необходимо расширение для PHP SimpleXML. Если вы его не используете, то можете и не предпринимать дополнительных действий.

Держат нос по ветру и разработчики плагинов, с помощью которых в WordPress традиционно формируют карты сайтов. Например, разработчики плагина Yoast SEO внедрили функцию отключения wp-sitemap.xml. А вот в том же Google XML Sitemaps пока что о такой функции не заявлено.

Как бы то ни было, но новые функции CMS нуждаются в тестировании. Если вам пока не до того или нет желания, отключить wp-sitemap.xml можно, добавив в файл functions.php вашей темы следующую строку:

add_filter( 'wp_sitemaps_enabled', '__return_false' );

После этих манипуляций можно не бояться появления второй карты сайта.

Также я рекомендую использовать Google Searche Console и Яндекс.Вебмастер для того, чтобы отслеживать, как поисковые системы обрабатывают карту вашего сайта.